مش هتروح لدكتور تاني!!..اسهل طريقة لتنظيف الاذن في المنزل بدون الم وفي اقل من 60 ثانية...محدش هيقولك عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شمع الأذن هو مادة طبيعية تفرزها غدد في قناة الأذن للحفاظ على نظافة وترطيب الأذن ومع ذلك، قد يحدث تراكم لشمع الأذن بشكل زائد، مما يؤدي إلى الإحساس بالازدحام أو التأثر بالسمع يمكن إزالة شمع الأذن في المنزل بعناية، ولكن يجب تجنب استخدام الأدوات الحادة أو السكاكين لتجنب التسبب في إصابة.

أسباب تراكم شمع الأذن إفرازات طبيعية: يفرز الجسم شمع الأذن كجزء من عملية تنظيف الأذن وترطيبه. استخدام الأعواد القطنية: قد يؤدي إدخال الأعواد القطنية إلى دفع شمع الأذن أعماقاً في القناة السمعية. تكوّن مكثف للشمع: بعض الأشخاص ينتجون شمع الأذن بكميات أكبر من العادة. طرق إزالة شمع الأذن في المنزل الغسول الأذني: يمكن استخدام غسول الأذن المتاح في الصيدليات، حيث يقوم بتليين الشمع وتسهيل إزالته يجب اتباع تعليمات الاستخدام على العبوة. زيت الزيتون أو زيت اللوز: يمكن استخدام قطرات من زيت الزيتون أو زيت اللوز لتليين شمع الأذن، مما يجعله أكثر سهولة في الإزالة يتم تسخين الزيت قليلاً وإسقاط بضع قطرات في الأذن، ثم الاستلقاء لبضع دقائق للسماح للزيت بالتسرب إلى القناة السمعية. الماء الفاتر والملح: يمكن خلط ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الفاتر واستخدامه كغسول للأذن يجب أن يتم التأكد من عدم دخول الماء بشكل كبير إلى الأذن لتجنب مشاكل أخرى. على الرغم من أهمية الاعتناء بشمع الأذن بشكل دوري، إلا أنه يجب تجنب استخدام الأدوات الحادة أو الأشياء الدخيلة لتنظيف الأذن، حيث قد تتسبب في التسبب في إصابات.