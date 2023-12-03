كارثة من العيار التقيل.. طبيبة تحذر من تناول عصير القصب بالدليل اضرار كثيرة.. اوعي تشربه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خلال لقاء مع الدكتورة بسمة يسري، طبيبة تغذية علاجية، تم التحذير بشكل قوي من خطورة تناول عصير القصب تم ذكر أن هناك بعض المحلات التي تعده بطريقة غير صحية وملوثة. تم التأكيد على حدوث كارثة صحية أثناء إعداد عصير القصب نتيجة عدم نظافة العيدان بشكل جيد تم إشارة أيضًا إلى أن عصير القصب قد يكون منعشًا في فصل الصيف، ولكن من الضروري التحقق من نظافة المحل قبل الشراء يوجد خطر كبير في بعض المحلات التي تقوم بعصر العيدان دون تنظيفها وتقتصر على إزالة الزوائد لتسهيل عملية العصر وليس لأسباب صحية بغض النظر عن عملية التصفية، تبقى هذه الملوثات موجودة في العصير وتكون هناك شوائب في النهاية يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة على صحة الإنسان وقد يسبب مشكلات المعدة وأمراضًا أخرى.

أضرار عصير القصب

تحذر الدكتورة بسمة يسري من أضرار عصير القصب التي تشمل عدة نقاط بعض المحلات تقدم العصير في أكواب زجاجية ويكتفون بغسلها بالماء فقط دون استخدام الصابون، مما يمكن أن ينقل الأمراض إلى الأشخاص لذا، من الضروري شرب العصير في أكواب يمكن التخلص منها بعد استخدام واحد، والأفضل صحيًا هو استخدام عيدان القصب وتقشيرها ومضغها للاستفادة الصحية الأكبر.

وأشارت الدكتورة بسمة إلى أن عصير القصب يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية المهمة، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات المختلفة ومع ذلك، يحتوي العصير على سعرات حرارية عالية تصل إلى 200 سعر حراري، وبالتالي تزيد من مشاكل صحية مثل مقاومة الأنسولين والسمنة ومشاكل السكر من النوع الثاني وأمراض الكبد.