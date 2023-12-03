سر هيخليك تتجنن من الدهشه .. زر التشغيل ليس لإغلاق هاتفك فقط زى ما كنا فاكرين … ولا الجن لازرق كان يعرفه

ومع ذلك، لا يقتصر استخدام زر التشغيل على مجرد فتح وإغلاق الهاتف فهناك العديد من الاستخدامات الهامة الأخرى التي يمكن أن يؤديها هذا الزر ولذلك، يبحث الكثيرون عن هذه الاستخدامات الإضافية للاستفادة القصوى من هذا الزر سنتعرف على هذه الاستخدامات في التقرير التالي من خلال سطور قليلة وشيقة.

خطوات تشغيل زر التشغيل

بإتباع الخطوات التالية، يُمكن تفعيل العديد من استخدامات زر التشغيل بسهولة:

1. قم بالدخول إلى إعدادات الهاتف الخاصة به، وذلك عن طريق الصفحة الرئيسية على الشاشة.

2. ابحث عن الخيارات المتقدمة أو الإعدادات المتقدمة داخل الإعدادات.

3. ستظهر لك مجموعة من الميزات المتاحة للتفعيل باستخدام زر التشغيل.

4. قم باختيار الميزة التي ترغب في تفعيلها، والتي تكون مرتبطة بزر التشغيل.

5. بعد تحديد الميزة، قم بتفعيلها.

6. يمكنك الآن استخدام الميزة المفعلة في أي وقت تشاء، وستظل تعمل حتى تقوم بإيقافها مرة أخرى باستخدام نفس الخطوات.

باستخدام هذه الخطوات، ستتمكن من استغلال استخدامات زر التشغيل الإضافية بكل سهولة وتفعيلها حسب رغبتك.