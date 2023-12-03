مفاجأة.. عروسة تكتشف أن زوجها امرأة بعد 10 أشهر من الزواج.. اتفرج كيف حدث ذلك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جاءت تفاصيل تلك الواقعة عندما ادعى زوجها أنه طبيب ناجح درس في الخارج، وبعد مواعدة لمدة أسبوعين، جاء ليقيم معها لمدة أسبوع تقريبًا، وخلال هذه الفترة كان يتصرف بشكل لا تشوبه شائبة، حتى أنه ساعد الفتاة في رعاية والديها اللذين كانا مرضى في ذلك الوقت، لذلك عندما تقدم بطلب لزواجها، سرعان ما منحهما الوالدان مباركتهما.

وبعد الزواج فوجئت الفتاة بكتل موجودة على صدر زوجها، وعندما واجهته تجاهلها باعتبارها مشكلة هرمونية، لكن كل ذلك قد زاد، وذات مرة عندما عاد إلى المنزل ذات يوم واستعد للاستحمام، طلبت منه المرأة أن يتجرد من ملابسه ليثبت أنه رجل وأصبح غير قادر على الخروج من الموقف، خلع ملابسه وكشف عما كانت تشتبه فيه أنه كان بالفعل امرأة.

واعترفت المرأة المخادعة، التي تُركت بلا خيار آخر، أن اسمها الحقيقي هو إيراياني وأنها كذبت بشأن كل شيء تقريبًا، بما في ذلك وظيفتها، وبشكل لا يصدق، قالت الزوجة لمحكمة منطقة جامبي إنها لم تشك أبدًا في أن زوجها منذ 10 أشهر كان من امرأة “مثلية”، ويبدو أن العلاقة الحميمية كانت غير متكاملة بينهما طوال مدة الزواج.