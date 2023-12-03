يسبب الوفاة...تحذير طبي من استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة تحوله إلى سم قاتل ..توقف عنه فورا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - دائما تظهر حيل جديدة في مجال الطهي وتتابع ربات المنازل كل ما هو جديد في مجال الطبخ ومن حيل الجديد التى ظهرت على ساحة الطهي وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي استبدال استخدام السمن و الزبدة في الطبخ واستخدام بدلا من زيت الزيتون ظهرت حيلة استخدام زيت الزيتون وبعدها أثارت جدلا كبير بين الأفراد وهذه الحيلة ينصح بها كثير من أخصائيين التغذية لعدة أسباب.

فوائد استخدام زيت الزيتون في الطهي

يساعد استخدام زيت الزيتون على تقليل الدهون من الطعام .

يحتوي زيت الزيتون على كثير من

يحمي زيت الزيتون من الإصابة بالأمراض.

يساعد زين الزيتون على هضم الطعام.

استخدام زيت زيت مع مرضى السكري و القلب .

يحمي زيت الزيتون من الإصابة بالأورام و السرطانات.

يساعد زيت الزيتون على نمو الأظافر والشعر بشكل صحي .

يحافظ على صحة القلب .

ولكن بينما توجد هذه الفوائد والمزايا لزيت الزيتون على الجانب الآخر ظهر اخصائي تغذية يحذرون من استخدام زيت الزيتون وأنه قد يسبب الوفاة في الحالة الاتية

يسبب زيت الزيتون الوفاة في الحالة الاتية

ذكر اخصائيون التغذية بأن أثناء الطهي استخدام زيت زيتون يعد اخطر ما يمكن وقد يسبب الوفاة في حالة تسخين زيت الزيتون على النار تأكسد كل فوائده وتتحول الي مركبات تسبب القتل والإصابة بالأمراض السرطانية و الأورام ويفيد زيت الزيتون كل فوائده إذا قمنا يتسخينه.