اوعي ترميهم تاني.. 7 أفكار سحرية لإعادة تدوير برطمان الزجاج من تاني اعرفيهم فورا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد الانتهاء من البرطمان الزجاج وتتخلص من كل الطعام المتاح به نقوم بعد ذلك بالتخلص منه في القمامة على الفور ولكن كثير من ربات المنزل لا يعرفون أنه يمكن إعادة تدوير استخدام برطمانات الزجاج فيمكن استخدامها في اشياء كثيرة فتعد البرطمانات الزجاجية لها فوائد واستخدامات كثيرة.تختلف استخدامات البرطمانات الزجاجية من شخص لآخر لهذا يوجد استخدامات منتشرة يتبعها الكثير منا وهذا لأنها الشيء الذي يحتاج إليه أي منزل لذلك في مقال اليوم سوف نخبركم عن طرق متعددة ومختلفة لأعادة تدوير واستخدام البرطمانات الزجاجية الفارغة مرة أخرى.

استخدامات للبرطمان الزجاج الفارغ يمكن استخدام البرطمانات الزجاجية الفارغة في اشياء كثيرة والاستفادة منها بشكل كبير وذلك مثل الاستعانة بها في وضع البهارات الطعام .

يمكن أيضا وضع بها البقوليات عندما يكون البرطمان الزجاجي واسع وكبير.

توصف في الحمام لحماية الصابون ومستلزمات طبية للإسعافات الأولية.

يمكن أن نضع بها بواقي الخرز من اي اكسسوارات قديمة لدينا ونقوم بإعادة تدويرها.

وضع بهم أي خيوط أو ادوات الخياطة للحفاظ عليها. استخدامات أخرى للبرطمان الفارغ: البرطمان الفارغ يمكن أن تقوم بعمل هدية بسيطة لأصدقائنا وهي شمعه مصنوعة يدويا وضع به مواد شمعية سائلة وفتلة ويبدأ صنع منهم فواحات وشمع بنشر رائحة جميلة بالمنزل، بالإضافة إلى طريقة تحويلها لصندوق هدية ووضع بها بعض الرسائل الهامة لصديقتك، وكذلك حفظ الاموال كحصالة أطفال ويمكن تزيينها لهم.