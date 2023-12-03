خليكي ناصحة واتعلمي وصفة مزيل العرق ب 3 مكونات بس .. مش هتشوفي غمقان تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بداية دخول فصل الصيف وعندما تزداد الحرارة بشدة تعاني السيدات وكذلك الرجال من كثرة العرق وأيضا ذلك يسبب إحراج شديد بالنسبة لكلى الطرفين لأن كثرة العرق تكون ظاهرة على القميص أو على الملابس أيضا تؤدي إلى ظهور ريحة غير مقبولة بالمرة، ويوجد في الأسواق العديد من مزيلات العرق التي تتكون من مركبات كيميائية تكون باهضة الثمن ولها أثار جانبية سيء من كثرة إستخدامها وهي ترك لون مقارب إلى الأسود على طبقة الجلد لذلك في هذا المقال سوف نوضح لكم مكونات طبيعية يمكن أن نستخدمها كبديل لمزيل العرق الخارجي .

مزيل عرق بمكونات طبيعية الكثير من السيدات تفضل استخدام المنتجات الطبيعية لأنها آثارها الجانبي السلبي يكون ضعيف عكس المنتجات الخارجية التي تكون باهظة الثمن وبعد فترة زمنية طويلة يكون أثر جانبي ومن ضمن الأشياء التي تفضل سيدات المنزل أن تقوم بتحضيرها في البيت بدل من شرائها من الأسواق هي مزيل عرق ومزيل العرق يمكن تحضيره من مكونات بسيطة جدا ويكون آمن وأكثر كفاءة من مزيل الذي يوجد في الأسواق طريقة عمل مزيل عرق بمكونات بسيطة نقوم باتباع الخطوات التاليه: من المكونات التي يمكن أن تستخدم كمزيل عرق طبيعي هي عشبة الشابة الزفرة ويمكن إحضارها من أي عطار.

يمكن استخدام زيت اللافندر فهو زيت خفيف وذو رائحة لطيفة يساعد على منع العرق لأطول فترة ممكنة.

ممكن خلط ب علاقتين من النشا على نصف عصرة ليمونة يعد ذلك مزيل عرق طبيعي فيساعد الليمون على منع العراق لأنه يحتوي على مضادات أكسدة وأيضا يساعد على تفتيح البشرة.

يمكن استخدام جل الصبار فهو يعد بديل أيضا لمزيلات العرق.