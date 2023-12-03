«موقف أصاب الجميع بالجنون».. فتاة رفضت دخول رجل المصعد معها ولكنه اصر على الدخول.. مفاجأة بشأن ما حدث بينهما بالمصعد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - منذ فترة قريبة في إحدى المباني بالرياض، وكانت هناك سيدة سعودية محجبة تنتظر في المصعد في هذا الوقت، حدث أن وصل رجل يعبر عن رغبته في الدخول إلى المصعد عوضا عن السماح للرجل بالدخول قررت السيدة رفضه وطلبت منه الانتظار حتى تغادر هي المصعد ورغم ذلك، أصر الرجل على دخول المصعد ووضع يده على بابه لمنع إغلاقه في هذا السياق أعربت السيدة عن استيائها بشكل واضح قائلة: “أنت قليل الأدب وغير محترم” يتبقى الكثير من التفاصيل حول هذه الحادثة لنكتشفها.

سعودية رفضت دخول رجل المصعد معها ولكنه اصر على الدخول

رفضت امرأة سعودية دخول رجل المصعد معها، لكنه أصر على الدخول مشيرا إلى أن المصعد ليس مخصصا للعائلات فقط تبع ذلك فترة صمت طويلة بين الرجل والمرأة أثناء صعود المصعد عند وصولهما إلى الطابق المطلوب، نزلت المرأة وغادرت المصعد في حين واصل الرجل صعوده إلى الطابق الذي كان يستهدفه.

أثار هذا الفيديو جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد العديد من المغردين سلوك الرجل واعتبروه تصرف غير محترم ومع مرور الوقت، اتضح أن الفيديو كان مجرد تمثيل، وأن الرجل والمرأة في الفيديو هما زوجان يقومان بتصوير مشاهد درامية ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

[صحافة تودي | منوعات/سعودية رفضت دخول رجل المصعد معها ولكنه اصر على الدخول.. وداخل المصعد حدثت الكارثة !!]

انتشار هذا الخبر

يجدر بالإشارة إلى أن هذا ليس المرة الأولى التي يثير فيها فيديو تمثيلي جدل على منصات التواصل الاجتماعي سبق أن تم نشر العديد من مقاطع الفيديو التمثيلية التي أثارت استياء الجمهور لذا يجب على المستخدمين أن يكونوا حذرين ويتحققوا من صحة المحتوى قبل نشره أو مشاركته مع الآخرين.