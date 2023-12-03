" ضاع عمرنا بنحطه في مكان غلط " .. خبير تكنولوجي يوصي بإبعاد " جهاز الراوتر " عن هذه الأماكن .. النت هيبقى طلقة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الراوتر من الأجهزة الاساسية الان التي نستعين بها في كل المنازل، فهو المسؤول عن الإنترنت بجميع اركان المنزل ولا يتم استخدامه خارجه، وذلك لأنه مرتبط بالهاتف الارضي، واحيانا نجد الإشارة ضعيفة ولم يتم استخدامها بالكامل وهذا يثير الجدل مما يجعلنا نشك بأن هناك شخص قد اخترق الشبكة الخاصة بنا، لذا كل ما علينا فعله هو اختيار المكان المناسب وسنجد اختلاف ملحوظ وعند استمرارها كما كانت سنجد حلا لهذا، وذلك ما سنوضحه فى المقال التالي.

كيفية تحسين إشارة الراوتر

يوجد أكثر من طريقة خاصة للمساعدة فى تحسين الإشارة المتعلقة بالراوتر المتاحة بمنزلك، وهذه الطرق تأتي كما يلي:

عدم وضع الجهاز في مكان منخفض لا يوزع الإشارة بالمنزل.

التأكد من أن الأسلاك غير ممزقة التي تسير بها الإشارة.

لا يجوز وضع الجهاز بالقرب من الأجهزة التي ترسل إشارات بالمكان مثل الراديو أو التلفاز.

السطح الذي تم وضع الجهاز عليه يغير من درجة الإشارة.

لابد من عمل صيانة والكشف عن أي عطل بالجهاز حتى لا يتلف بالكامل.

طريقة فحص جهاز الراوتر

جهاز الراوتر كل ما يحتاج إليه هو فحص مستمر حتى لا يتعطل دون علمنا أو تتراكم بداخله الأوساخ والاتربة، فهذا يؤثر على جودة عمله، ويتم فحصه عن طريق ما يلي:

الاتصال بالشركة التي تم الاشتراك بها.

سترسل إليك أحد العاملين والمتخصصين بالأعطال الفنية.

سيكشف على الجهاز بالكامل وسيتم تصليح العيب المتاح به.