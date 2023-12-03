"بجد وصفة إعجازية".. ضعي "مسحوق الغسيل في الزيت" ... طريقة تنظيف روعة للحمام مش هتشوفي أي سواد تاني بعدها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث معظم ربات البيوت عن طرق فعالة وسريعة لتنظيف سيراميك الحمام والمطبخ دون بذل الكثير من الوقت والمجهود حيث تواجه صعوبات أثناء قيامها بمهامها المنزلية اليومية لذا تسعى للحصول على نظافة مثالية وبراقة بطريقة ذات مفعول قوي وفعال بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، لذلك نقدم لكم طريقة عبقرية وجديدة في تنظيف الحمام والتخلص من الأوساخ والبقع والإصفرار في أرضيات الحمام بكل سهولة وهي وصفة مسحوق الغسيل في الزيت المغلي التي لها تأثير سحري عند استخدامها في تنظيف الأرضيات و البانيو وكذلك الأحواض.

طريقة وضع مسحوق الغسيل على الزيت المغلي يمكن تحضير هذه الوصفة الجبارة بمكونات بسيطة ومتوفرة في البيت و طريقة التحضير في الخطوات التالية: نقوم بوضع مقلاة الزيت على نار متوسطة.

نضع كمية من الزيت المستعمل مع كمية من مسحوق الغسيل في المقلاة.

نستمر في تقليب الخليط على النار جيداً حتى تفوح رائحة المسحوق في كل مكان.

نضيف في هذه المرحلة كيس من البيكنج بودر ونستمر في التقليب الجيد.

نستمر في التقليب حتى نتخلص من الريم الناتج من إضافة البيكنج بودر.

نضع كمية من البيكربونات إلى الخليط ونمزج جيداً.

نضيف في آخر مرحلة كمية من ملح الليمون مع الاستمرار في التقليب ثم نرفعه من على النار.

نفرغ الخليط الذي يشبه صابون التنظيف في برطمان محكم الغلق. كيفية استخدام هذه الوصفه يمكن استخدام هذه الخلطة في تنظيف سيراميك الحمامات والبانيو والأحواض للتخلص من جميع الأوساخ والبقع الصعبة والإسمرار بكل سهولة بدون دعك.