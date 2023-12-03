دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اسهل طريقه لتشغيل اي جهاز إلكتروني بدون الحاجة إلى حجارة حيث أنه مع التطور العظيم الذي أحدثته التكنولوجيا في حياتنا وظهور العديد من الأجهزة المختلفة أصبح من الصعب تشغيل الريسيفر بدون ريموت وبطارية وخاصة بعد ارتفاع الدولار وزيادة أسعار البطاريات في السوق الذي جعل تكلفة استبدالها باهظة وتنفذ بسرعة وفي هذا المقال سوف نخبركم عن الحلول والبدائل لهذه المشكلة.

الفكرة من استخدام ورق الالومنيوم بديل للريموت

["وداعاً لشراء حجارة الريموت" .. اسهل طريق تشغيل ريموت أي جهاز إلكتروني بالمنزل دون الحاجة إلى حجارة فقط ب 5 جنيه .. ضاع عمرنا كله واحنا مضيعين فلوسنا عليها!!]

تعد فكرة استخدام ورق الالومنيوم بديلا عن البطارية هي نوع من الحلول التي يتم استخدامها عندما يكون هناك نقص في البطارية فضلا على أنها تكون طريقة غير فعالة في جميع الأجهزة وتعتمد فقط على نوع الريموت والجهاز المستخدمين وفي حالة عدم قيامك بالحصول على النتائج المطلوبة فمن الممكن أن يكون الريموت له عمر أقل في حالة استخدام هذه الطريقة.

بدائل الريموت كنترول

هناك بعض البدائل التي تستطيع تشغيل الأجهزة بها في حالة عدم توافر ريموت مثل:

القيام بتشغيل التليفزيون والريسيفر من خلال الأزرار الموجودة في الجهاز ذاته من خلال القيام بتحديث إعدادات الجهاز ومعرفة خيارات التشغيل البديلة بداخل الكاميرا.

استخدام تطبيقات التحكم عن بعد الموجودة على الهاتف المحمول كحل مؤقت للريموت وذلك من خلال تحميل تطبيق الريموت المتوافق مع التليفزيون أو الريسيفر واستخدامه للتحكم في الجهاز.

تستطيع استخدام ريموت بديل لنفس الجهاز أو له نفس العلامة التجارية بدلا من الريموت الاصلي وتستطيع شراءه بكل سهولة من السوق.