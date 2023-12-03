"وصفة هتغير حياتك الزوجية"..وصفه طبيعيه لبشرة نضرة كريم الفازلين والقرنفل الطريق الي بشرة مثاليه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى كل سيدة للحصول على بشرة مشرقة وناعمة، خالية من التجاعيد، التصبغات، الاسمرار، البقع الداكنة، وآثار حب الشباب . هذه المشاكل تؤثر سلبًا على جمال البشرة وقد تسبب القلق للكثير من السيدات ، خاصةً اللاتي لا يستطعن تحمل تكاليف المنتجات الباهظة. لذا ، نقدم لكم حلًا فعالًا لعلاج البشرة يتمثل في استخدام كريم الفازلين والقرنفل.

كريم الفازلين والقرنفل:

هذا الخليط الطبيعي يجمع بين مكونات فعّالة تساعد في التخلص من مشاكل البشرة . يعمل على تفتيح ، تنعيم ، وترطيب البشرة ، إضافةً إلى إزالة خلايا الجلد الميتة ومحاربة التجاعيد . لتحضير هذه الوصفة، ستحتاجين إلى:

– كوب من القرنفل المغلي

– ملعقتين من الفازلين

– ملعقة نشا

– ملعقة من زيت جوز الهند

طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل:

يمكن تحضير هذا الخليط بسهولة في المنزل لتفتيح البشرة والتخلص من مشاكلها:

1. اخلطي القرنفل المغلي مع مسحوق النشا في وعاء.

2. ضعي الخليط على نار هادئة حتى يصبح كثيفًا.

3. ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد.

4. أضيفي الفازلين وزيت جوز الهند وقلبي جيدًا.

طريقة الاستخدام:

استخدمي كريم الفازلين والقرنفل بعد غسل البشرة بماء دافئ. ضعي طبقة رقيقة على البشرة واتركيها لمدة 20 دقيقة ، ثم اغسلي البشرة ورطبيها بكريمك المفضل . يُفضل تكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.