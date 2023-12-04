دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مفاجئة مدوية… دولة أوروبية تفتح باب السفر اليها للزواج من فتياتها بهذه الشروط البسيطة وتعطيك راتب محترم!!

لطالما كانت الدول الأوروبية محط جذب للكثير من الشباب العرب، نظرا لتحديات الحياة التي يواجهها الشباب العرب من ارتفاع الأسعار ونقص الفرص الوظيفية إلى تدني المستوى المعيشي والأجور المحدودة لهذا السبب يسعى العديد من الشباب إلى الهجرة والسفر إلى الدول الأوروبية سواء للعمل أو الاستقرار حيث يعتبر دخل الفرد في أوروبا من بين أعلى الدخول في العالم بالإضافة إلى ذلك، يسهل في أوروبا عملية الزواج وتتمتع الفتيات الأوروبيات بجمال يعتبر من بين أفضل جمال النساء في العالم.

السفر إلى اوروبا

نتيجة لتفاقم نقص عدد الذكور في أوروبا حاليًا، حيث يفوق عدد الإناث عدد الذكور، اتجهت بعض الدول الأوروبية نحو تشجيع الزواج من الشباب الأجانب يتم ذلك من خلال تيسير إجراءات السفر إليها للأفراد من الدول الأجنبية وتوفير فرص عمل ذات مرتبات مغرية إلى جانب منح الجنسية بعد إتمام إجراءات الزواج وتضاف إلى ذلك، تكفل الدولة بتغطية جميع تكاليف حفل الزفاف مما يجعل هذه الخطوة مغرية للشباب الباحثين عن فرص جديدة في أوروبا.

[مفاجئة مدوية... دولة أوروبية تفتح باب السفر اليها للزواج من فتياتها بهذه الشروط البسيطة وتعطيك راتب محترم!!]

السفر إلى دولة سان مارينو

قامت دولة سان مارينو بالترويج للزواج من فتياتها، نظرًا لأن أغلبية سكانها هم إناث حاليا، تعمل سان مارينو على تيسير إجراءات السفر إليها حيث تقدم عددا كبيرا من التأشيرات للراغبين في القدوم من مختلف أنحاء العالم يتم توفير هذه التأشيرات بتكلفة زهيدة جدا إذ تبلغ تكلفة التأشيرة 5 يورو مما يتيح للأفراد الإقامة في سان مارينو لمدة 90 يوما مع فرصة البحث عن فتاة للزواج والحصول بعد ذلك على الجنسية السان مارينيزة.