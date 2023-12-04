استخدم 3 ملاعق من زيت الزيتون بهذه الطريقة ستعيدك لعمر الزهور.. إليك الطريقة

لذلك، يتساءل العديد من السيدات عن كيفية إعداد هذه الوصفة وطريقة استخدامها بشكل صحيح لتحقيق نتائج فعالة وسريعة في الخطوة التالية سنوضح كيفية تحضير هذه الوصفة القوية وسنقدم أساليب متعددة لاستخدامها لضمان الحصول على أفضل نتائج.

مكونات وصفة زيت الزيتون والموز:

ثلاث ملاعق كبيرة زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت حلبة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

طريقة العمل

وصفة زيت الزيتون والموز تعد من بين أفضل الوصفات الطبيعية وأكثرها أمانا لتكبير مناطق الأنوثة إذ لا تحتوي على مواد كيميائية وتتجنب أي آثار ضارة على الجسم، على عكس منتجات تكبير المناطق الأنثوية التي قد تكون تكلفتها مرتفعة وتحتوي على نسبة عالية من الكورتيزون الذي يمكن أن يسبب أضرارا متعددة.

تعمل هذه الوصفة على تكبير مناطق الأنوثة مثل الشفاه، عبر تحفيز إنتاج هرمون الاستروجين في الجسم كما أنها تساعد في فتح الشهية، مما يساهم في علاج النحافة، وتعتبر فعّالة للشعر والبشرة نظرا لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن المغذية بالإضافة إلى ذلك، تعمل على شد الجلد والتخلص من ترهلات المناطق الأنثوية مثل البطن.

يمكن تحضير الوصفة على النحو التالي: يضاف ثلاث ملاعق من زيت الزيتون إلى ثلاث ملاعق من زيت الحلبة، وتُقلب جيداً لضمان توزيع المكونات بشكل متساوٍ.