جوزي طلب اعملها كل يوم”… حطي حبة واحده من الرمان على النار وشوفي النتيجة بنفسك… عمرك ما تقدرى تستغنى عنها لما تجربيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرمان من الثمار التي تحتوي على كنز من الفوائد فهي فاكهة صيفية لها مذاق لاذع محبب يحبه الكبار والصغار وهو يحتوي على نسب عالية من الفيتامينات والعناصر المعدنية بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من الإصابة من السرطان كما أن الرمان يقوم بخفض مستويات الكوليسترول في الدم والحفاظ على مستوى السكر في الدم ويعزز من صحه القلب، ويقوم بشكل غير مباشر في إنقاص الوزن حيث يمكن تناوله أثناء اتباع الحمية الغذائية كما أنه مفيد ويعمل على تقوية الجهاز المناعي ويحسن من عملية الهضم وامتصاص الغذاء وبالتالي استفادة الجسم بشكل أكبر من الغذاء الذي يتناوله الطفل، فاكهه الرمان تحتوي على بعض العناصر التي تقوم بمحاربة الأورام السرطانية حيث تقوم بحماية الجسم من سرطان الرئة وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا وكثير من أنواع السرطانات ويمكن اعداده في صورة عصير بطريقة مفيدة ومحببة ولن تستغني عن هذه الطريقة بعد اليوم.

طريقة اعداد عصير الرمان في المنزل

يمكنك عمل عصير الرمان بطريقة يحبها أطفالك مع وضع بعض الإضافات التي تعمل على تحسين الطعم، والمكونات المستخدمة هي:

1- عدد 4 حبات من الرمان.

2- عدد 3 اكواب من الحليب ، ويمكن إضافة اللبن البودرة.

3- عدد 5 ملاعق من النشا.

4- اضافة السكر حسب الرغبة.

5- قدر صغير من حبوب الرمان.

6- عدد صغير من أوراق النعناع.

طريقة التحضير

1- نقوم في البداية بغسل الرمان جيداً وإزالة الأتربة ، ثم نقوم بتقشيره وفصل الحبوب عن القشر.

2- نضع حبوب الرمان في الخلاط مع نصف كوب من السكر ونبدأ بخلطهم.

3- نقوم بتصفية عصير الرمان من البذور المطحونة المتبقية ونضعه في إناء مع الحليب على نار هادئة.

4- عند الغليان نقوم بإضافة بإضافة باقي السكر.

5-ثم نقوم بوضع قدر من النشا والتقليب حتى تمام الذوبان وحتى الحصول على قوام متماسك.

6- نقوم بصب الخليط في أطباق صغيرة مع وضع حبات الرمان وأوراق النعناع لتزيينها وتقدم للأسرة.