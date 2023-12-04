فتاة سعودية تعثر على حيوان لطيف فقامت بأخذه إلى البيت وبعد 3 ساعات حدثت الصدمة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شابة رأت حيوانا صغيرا قرب منزلها وقررت إنقاذه حيث حملته إلى المنزل وعناية به وعلى الرغم من أنها لاحظت عيونه الكبيرة والجاحظة، إلا أنها لم تعتبر ذلك أمرا غير طبيعي خلال تفاعلها معه هاجمها الحيوان وقام بعضها مما جعلها تشك في الوضع بمجرد توجيهها للمساعدة الطبية، تبين أن العضة ليست من قطة بل من حيوان سام يعرف باسم “سم اللوريس البطيء”.

اكتشاف الحيوان السام

الفتاة الطيبة وجدت حيوانا صغيرا قرب منزلها وقررت إنقاذه، حيث حملته وعناه كان الحيوان مبللا بالماء وعلى وشك الموت عندما لاحظت عيونه الكبيرة والجاحظة، لم تعط أي انتباه لهذا الأمر خلال لحظات اللعب معه، هاجمها وعضها وفي البداية اعتقدت أن العضة كانت تصرفا عاديا لحيوان أليف ولكن مع تزايد شدة الألم، أدركت أن هناك خطرا قامت بالاتصال بالمركز الطبي وشرحت الحالة، وطلبوا منها التوجه مباشرةً إلى أقرب مشفى، أثناء الفحوصات في المشفى، اتضح أن هذه العضة ليست من قطة صغيرة كما اعتقدت الفتاة، بل من حيوان سام يعرف باسم اللوريس البطئ اللوريس البطئ هو حيوان ثديي صغير يعيش في أستراليا ونيوزيلندا، ويحمل سما قاتلا في أنيابه.