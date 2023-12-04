«صدمة كبيرة».. سعودي يشتري سيارة مرسيدس من دبي وبعد فترة اكتشف مفاجأة جعلته ينهار.. هتندهش.

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر سيارة مرسيدس إي 250 إحدى التحف الهندسية التي تمثل تميز الفخامة والأداء في عالم صناعة السيارات وتندرج هذه السيارة ضمن فئة السيارات الفاخرة الصغيرة، حيث تقدم توازنا متقنا بين الأداء الديناميكي والتصميم الراقي، مما يجعلها خيارا مثاليا للذين يتطلعون إلى تجربة قيادة فاخرة ومتقدمة، تأتي مرسيدس إي 250 بتصميم خارجي يجمع بين الأناقة والديناميكية، مع خطوط أنيقة وتفاصيل دقيقة تعكس هوية العلامة التجارية الألمانية الراقية، تظهر الشبكة الأمامية الفاخرة والمصابيح الذكية الحديثة تفرد السيارة وتعزز من جاذبيتها البصرية.

ما حدث مع مواطن سعودي بعد شرائه لسيارة مرسيدس إيشتري سيارة مرسيدس من دبي وبعد فترة اكتشف مفاجأة جعلته ينهار.. هتندهش..!!]

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قام مواطن سعودي بتسجيله، يتحدث فيه عن تجربته في شراء سيارة مرسيدس إي 250 موديل 2015 أو 2016، تم التأكيد في الفيديو على نظافة السيارة وقلة المسافة التي قطعتها، إلا أن مفاجأة كبيرة انتظرته بعد انتقال الملكية، وفي تفاصيل مروعة، أفاد المواطن أنه بعد استخدام السيارة لفترة، حدث عطل مفاجئ في عداد الكيلومترات، مما أدى إلى اكتشاف حقيقة مدهشة وتبين أن السيارة التي وصلت إلى المملكة العربية السعودية قادمة من دبي، قد تم استخدامها بشكل طبيعي في البداية، ومع مرور الوقت، بدأ العداد يظهر قراءات غير دقيقة وفي بعض الأحيان ينطفئ تماما، وعندما قاموا بإصلاح السيارة وفك العداد، اكتشفوا وجود “فلتر” صيني، يستخدم في الغش عبر تركيب ذاكرة خارجية تعمل بنظام باي باست، والتي تعدل عرض المسافة المقطوعة بوحدات القياسن وعند فساد هذا الفلتر، تعطل العداد تماما، ليتبين أن السيارة قد قطعت مسافة تفوق مليون وستمائة ألف كيلومتر وهذه التجربة تسلط الضوء على أهمية التحقق الدقيق عند شراء السيارات المستعملة وتحذير المستهلكين من مخاطر التلاعب بعداد المسافات، مما يبرز أهمية النزاهة والشفافية في صفقات البيع والشراء.