لو عرفت قيمته ما تركته.. ضع حبات القرنفل لمدة5دقائق قبل النوم في هذا المكان واتفرج النتيجة

طريقة تحضير زيت الزيتون مع القرنفل

هناك طرق عديدة لإعداد زيت الزيتون بالقرنفل، وسنستعرض أهم هذه الطرق في السطور التالية. احتاجت مكونات هذه الوصفة:

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

عيدان القرنفل.

زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من النشا.

الطريقة:

1. قم بتحضير وعاء متوسط الحجم وأضف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

2. ثم قم بطحن عيدان القرنفل جيدًا.

3. أضف القرنفل المطحون إلى الزيت وقم بمزج المكونات جيدًا.

4. أضف ملعقة صغيرة من النشا وقم بالتقليب.

5. ضع هذه الوصفة على شعرك، خاصةً على فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف. اترك الوصفة على الشعر لمدة نصف ساعة تقريبًا.

6. بعد ذلك، اغسل شعرك بشكل جيد.

فوائد هذه الوصفة

سوف تحصل على نتائج مدهشة بعد شهر واحد من استخدام هذه الوصفة. يمكن أيضًا استخدام هذه الوصفة على البشرة والجسم للحصول على فوائد مماثلة.