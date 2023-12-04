العريس والمعازيم مصدومين .. سعودية تفاجئ المأذون وتطلب منه أن ترى هذا الشيء في العريس قبل عقد النكاح.. لن تصدق ما هو

سعودية تفاجئ المأذون وتطلب منه هذا الطلب!!

أشارت إلى أن الوباء الذي اجتاح العالم أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص، مشيرة إلى وفاة أحد أقاربها بعد أن أُصيبت بالوباء خلال زيارة عائلية، وتوفيت خلال 24 ساعة من دخولها المستشفى. أصرت العروس بقوة على ضرورة خضوع العريس للفحوصات الطبية قبل تحديد تاريخ الزفاف، مع التأكيد على استعدادها للبقاء في المنزل والالتزام بالإجراءات الصحية، بينما يستمر العريس في التفاعل مع الآخرين.

أشارت إلى أن الجائحة التي أثرت على العالم أودت بحياة العديد من الأشخاص، مذكرة بحالة قريبة منها توفيت بعد أن أُصيبت بالعدوى خلال زيارة عائلية، وتوفيت خلال 24 ساعة من دخولها المستشفى، تعكس هذه القصة الحس الحذر والوعي الصحي الذي يجب أن يكون موجودًا في مثل هذه الظروف الصحية الحرجة.

نصائح لإجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج