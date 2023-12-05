الحمام هيلمع .. ضعي "مسحوق الغسيل علي الزيت" بهذه الطريقة.. هيساعد في نظافة الحمام بشكل رائع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأمور التي تشغل سيدات البيوت والتي من بينها وأكثرها اهمية هي العناية بنظفة المنزل بشكل لا يمكن النقاش فيه ، فهو من أهم الأولويات التي لا يمكن أن تتهاون أي سيدة منزل فيها ، وذلك حرصا علي أن توفر بيئة نظيفة خالية من الفيروسات والبكتيريا بعيدا عن أفراد الأسرة ولعل أبرز تلك المناطق التي تهتم بنظافتها هي الحمام ، والذي سنعمل من خلال مقالنا هذا علي أن نوضح لكم طريقة جديدة ورائعة من أجل تنظيفه ولمعانه بشكل لا يصدق
– استعمال مسحوق الغسيل مع الزيت المغلي للتنظيف الحمام
- أولا نقوم بوضع المقلاة علي درحة حرارة هادئة
- ثانيا نقوم بوضع كمية من الزيت المستعمل في المقلاة بجانب مقدار معين من مسحوق الغسيل الذي تستعملين
- يجب أن يتم الحرص علي تقليب المسحوق بشكل جيد مع الزيت ، حتي تطغي رائحة المسحوق في أرجاء المكان.
كيفية صنع الوصفة
- ثم إضافة كيس من البكنج بودر إلي هذا الخليط والاستمرار في التقليب.
- سيظهر بعض الريم نتيجة إضافة البيكنج باور ثم لا يلبث أن يختفي بمررو الوقت.
- مع الاستمرار في التقليب أضيفي القليل من البيكربونات.
- بجانب وضع كمية من ملح الليمون ثم بعد ذلك ارفعي ذلك المزيج من علي النار ستلاحظين تكون كتل.
- وضع الخليط في برطمان.
- من خلال استعماله مع صابون المواعين والسلك سيساعد في التخلص من الأوساخ نهائيا.