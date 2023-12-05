الحمام هيلمع .. ضعي "مسحوق الغسيل علي الزيت" بهذه الطريقة.. هيساعد في نظافة الحمام بشكل رائع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأمور التي تشغل سيدات البيوت والتي من بينها وأكثرها اهمية هي العناية بنظفة المنزل بشكل لا يمكن النقاش فيه ، فهو من أهم الأولويات التي لا يمكن أن تتهاون أي سيدة منزل فيها ، وذلك حرصا علي أن توفر بيئة نظيفة خالية من الفيروسات والبكتيريا بعيدا عن أفراد الأسرة ولعل أبرز تلك المناطق التي تهتم بنظافتها هي الحمام ، والذي سنعمل من خلال مقالنا هذا علي أن نوضح لكم طريقة جديدة ورائعة من أجل تنظيفه ولمعانه بشكل لا يصدق

– استعمال مسحوق الغسيل مع الزيت المغلي للتنظيف الحمام أولا نقوم بوضع المقلاة علي درحة حرارة هادئة

ثانيا نقوم بوضع كمية من الزيت المستعمل في المقلاة بجانب مقدار معين من مسحوق الغسيل الذي تستعملين

يجب أن يتم الحرص علي تقليب المسحوق بشكل جيد مع الزيت ، حتي تطغي رائحة المسحوق في أرجاء المكان. كيفية صنع الوصفة ثم إضافة كيس من البكنج بودر إلي هذا الخليط والاستمرار في التقليب.

سيظهر بعض الريم نتيجة إضافة البيكنج باور ثم لا يلبث أن يختفي بمررو الوقت.

مع الاستمرار في التقليب أضيفي القليل من البيكربونات.

بجانب وضع كمية من ملح الليمون ثم بعد ذلك ارفعي ذلك المزيج من علي النار ستلاحظين تكون كتل.

وضع الخليط في برطمان.

من خلال استعماله مع صابون المواعين والسلك سيساعد في التخلص من الأوساخ نهائيا.