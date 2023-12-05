"الوصفه الطبيعيه للجمال".. كيف يمكن لزيت الزيتون والفازلين تحسين بشرتك لجمال لايقوم

وصفة زيت الزيتون والفازلين:

لتحضير هذه الوصفة، ستحتاجين إلى:

– 2 ملعقة كبيرة من الفازلين

– ملعقة صغيرة من جل الصبار

– ملعقة صغيرة من النشا

– ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

– ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير:

ابدئي بإذابة الفازلين في حمام مائي حتى يصبح سائلًا. امزجيه مع جل الصبار وتأكدي من خلطهما جيدًا ، أضيفي النشا واستمري في التحريك ، ثم أنهي الوصفة بإضافة زيت الزيتون وعصير الليمون للحصول على خليط متجانس.

تعرف على فوائد زيت الزيتون الصحية:

زيت الزيتون، المستخرج من ثمار الزيتون ، يحظى بشعبية في المطبخ المتوسطي ويستخدم في مستحضرات التجميل والأدوية. يعزز صحة القلب والأوعية الدموية بخفض الكوليسترول الضار ورفع الجيد ، ويقلل ضغط الدم. كما يحمي الدماغ من التلف ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وباركنسون.

الفازلين آمن للاستخدام للغالبية ، لكن يجب على من لديهم حساسية تجاه البترول تجنبه ، يمكن أن يسبب انسداد المسام ، لذا ينصح باستخدامه بحذر لأصحاب البشرة الدهنية.