هتنط من وشك.. أقوى ماسك لازالة الرؤوس السوداء والنتيجة من أول مرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرؤوس السوداء من الأمور المزعجة التي تعاني منها الكثير من السيدات الفتيات، لذلك تقوم بالبحث كثيرا لإيجاد أفضل الحلول للتخلص من تلك المشكلة خاصة أنها تسبب الشعور بالإحراج بين أصدقاء وزملاء العمل، لأنها تعطي مظهر غير جذاب لوجه المرأة، حيث تتشكل عندما يتم التفاعل بين كل من خلايا الجلد الميتة والزيوت الموجودة داخل المسام مع الهواء، ثم تتحول إلى اللون الأسود، ويعد ماسك الجيلاتين من الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الرؤوس السوداء، ويمنح البشرة النضارة والإشراق.
ماسك الجيلاتين والحليب
ماسك الجيلاتين والحليب من الماسكات التي أثبتت فعاليتها في القضاء على الرؤوس السوداء بطريقة مثالية، ولا يقتصر على ذلك الأمر فحسب بل يساعد في تقليل ظهور الحبوب على البشرة، ويمنحها الترطيب الدائم فضلا على ذلك يخلصها من الأوساخ والملوثات التي تسببها تغيرات البيئة لمسام بشرتك، والتي تسبب ظهور الرؤوس السوداء إليكم الطريقة الصحيحة لصناعة قناع الجيلاتين والحليب:
المقادير
- 1 ملعقة صغيرة من الجيلاتين البودرة
- 1/2 ملعقة صغيرة من الحليب
طريقة الاستخدام
- في إناء مناسب يتم خلط كل من الجيلاتين مع الحليب، ثم يرفع على نار هادئة حتى يذوب الجيلاتين.
- يترك الخليط حتى يبرد تماما، ثم يتم وضعه على وجهك لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي وجهك باستخدام الماء الدافئ.
- للحصول على أفضل النتائج يكرر الماسك ثلاث مرات أسبوعيا.
ماسك الطماطم
يعد ماسك الطماطم من الوصفات الفعالة التي تمنح البشرة العديد من الفوائد أبرزها تقشير البشرة وسد المسام الواسعة، وإزالة خلايا الجلد الميتة ومن ثم تنظيف الرؤوس السوداء، وذلك بفضل الإنزيمات الموجودة بداخل الطماطم فيما يلي الطريقة المثالية لعمل ماسك الطماطم المقشر للبشرة:
المكونات
- ملعقة سكر
- 1 حبة طماطم مهروسة
- بعض قطرات من عصير الليمون
طريقة التحضير
- اخلطي السكر مع الطماطم المهروسة ثم أضيفي عصير الليمون، يتم التقليب جيدا حتى تتداخل جميع المكونات.
- ضعي طبقة رقيقة من الماسك على بشرتك، ثم قومي بفرك المقشر بحركات دائرية، لمدة بضع دقائق، ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد.
- عند استخدام هذا الماسك تجنبي استخدام بلورات السكر الخشنة جدًا والتي قد تسبب لك في إصابات على وجهك.