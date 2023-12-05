العشبة التي حيرت الجميع.. بذور صغيرة مفعولها سحري هترجعك شباب حتى لو كان عمرك فوق ال60

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في العديد من المجتمعات العربية، يواجه العديد من النساء مشكلة الظهور المبكر للتجاعيد، مما يجعل الشخص يظهر بمظهر أكبر سنا من عمره الحقيقي نتيجة للتأثير القوي للمناخ الجاف ونظرا لعدم توافر الإمكانيات المالية للكثير من السيدات لإجراء عمليات شد الوجه أو حقن الفيلر، يعتبر كريم بذر الكتان الخيار المثالي حيث يعد حلا فعالا للتخلص من التجاعيد بشكل سريع وبتكلفة مناسبة.

كريم بذر الكتان للبشرة هو إحدى الوصفات الطبيعية التي يمكن للسيدات الاستفادة منها للحفاظ على شباب ونضارة بشرتهن، حيث تحتوي بذور الكتان على فوائد كبيرة تشمل مقاومة ظهور التجاعيد يمكن تحضير هذا الكريم في المنزل باستخدام بعض المكونات البسيطة. يلي الوصفة: المكونات: 2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

3 ورقات من أوراق الغار.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

قرص من فيتامين E.

كوب من الماء. طريقة التحضير: ضعي بذور الكتان وأوراق الغار والماء في وعاء وارفعيه على نار هادئة. دعي الخليط يغلي، ثم اتركيه لمدة 5 دقائق قبل أن ترفعيه من النار. صفي الخليط وأضيفي إليه فيتامين E وزيت الزيتون وجل الصبار. قلبي الخليط جيدًا حتى يصبح القوام كريمي. ضعي الخليط في علبة محكمة الغلق. طريقة الاستخدام: غسل الوجه بالماء الفاتر. تجفيف البشرة بالمنشفة. وضع كمية مناسبة من الخليط على البشرة. ترك الخليط لمدة 20 دقيقة. غسل الخليط من البشرة بالماء الفاتر. يرجى تجنب استخدام الخليط في حال ظهور أعراض الحساسية.