«طريقة هتبهرك وهتعمليها كل يوم » طريقة صحية لقلي البطاطس بدون زيت وافضل من جميع المطاعم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر البطاطس من الأطعمة اللذيذة والمفضلة لدى الكثيرين حول العالم إحدى الوجبات الأكثر شهرة التي يتم تحضيرها باستخدام البطاطس هي البطاطس المقلية ومع ذلك، يعتبر قلي البطاطس في الزيت بكميات كبيرة من الدهون أمرا يمكن أن يزيد من محتوى السعرات الحرارية ويؤدي إلى زيادة في الدهون المشبعة، مما قد يكون غير مفيد للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي أو صحة جسمهم بشكل عام.

قلي البطاطس بدون زيت مكونات وطريقة تحضير بطاطس مشوية بدون زيت: المكونات: بطاطس

بهارات وتوابل حسب الذوق (مثل الملح والفلفل والبابريكا والثوم المجفف) طريقة التحضير: قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية. اغسل البطاطس جيدًا وقشرها إذا كنت ترغب في ذلك، ثم قطع البطاطس إلى شرائح رقيقة أو أعواد حسب الرغبة. ضع البطاطس في وعاء كبير ورش عليها البهارات والتوابل حسب ذوقك، يمكنك استخدام الملح والفلفل وأي توابل أخرى تحبها. ضع البطاطس المتبلة على صينية فرن مغطاة بورق الخبز. ضع الصينية في الفرن المسخن مسبقا واترك البطاطس تخبز لمدة 20-30 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. قد تحتاج إلى تقليب البطاطس بين الحين والآخر لضمان تحميرها بالتساوي. بمجرد أن تصبح البطاطس ذهبية ومقرمشة، قم بإخراجها من الفرن واتركها تبرد قليلا قبل تناولها. بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بطعم لذيذ للبطاطس المقرمشة دون استخدام الزيت، تذكر أن تكون حذرًا عند فتح الفرن وعند تحريك البطاطس داخله لتجنب الإصابة بحروق.