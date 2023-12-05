وقت السماح انتهى .. أصحاب هذه " البطاقات الشخصية " مطلوبون على وجه السرعة وفي انتظارهم الغرامة والحبس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أو البطاقة الشخصية واحدة من أهم المستندات الشخصية التي تدل على هوية حاملها بشكل دقيق والتي لا يجب أن يتم التهاون معها بأي شكل من الأشكال فلابد أن تكون في حوزتك بشكل دائم محدثة وفي حالة جيدة ولأن هناك شريحة من المواطنين اللذين لا يهتمون حول تلك التفصيلة الدقيقة والهامة فقد لزم أن تصدر وزارة الداخلية الجهة المنوط بها الإشراف على السجل المدني بيان رسمي وهام للغاية أوضحت من خلالها العديد من الغرامات المالية التي يتم تطبيقها على المخالفين الأمر الذي من الممكن أن يصل إلى حد الحبس كما سنوضح

– غرامات البطاقة الشخصية يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى نحو 200 جنيه في حال تم ضبطه وبحوزته بطاقتين شخصيتين في نفس الوقت

يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى نحو 100جنيه إذا حاول أن يجري بعض المعاملات داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة من خلال بطاقة منتهية

يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى نحو 100جنيه إذا لم يستخرج بطاقة الرقم القومي في الموعد القانوني لها والمحدد مسبقا ببلوغ سن ال 15 عاما

يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى نحو 50جنيه إذا لم يتم استخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر بقسم الشرطة

يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى نحو 50 جنيه إذا لم يتم تحديث البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر من تغييرها