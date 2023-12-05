" قابليني لو جوزك سهر بره البيت " .. ضعي " زيت الزيتون مع الفازلين" في هذا المكان من الجسم قبل النوم ولن تستغني عنه أبدا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث الكثير من النساء على الظهور بشكل لافت للنظر أمام أزواجهن من أجل أن يبدين جميلات طوال الوقت وهو الأمر الذي يسعون إليه منذ نعومة أظافرهن فلدى المرأة بشكل عام مهما اختلفت المرحلة السنية التي تجد نفسها فيها ذات النظر ة الجمالية في الأشياء من حولها وهو الأمر الذي يجعلها ترغب في الاستحواذ على كل علامات الجمال بشكل دائم ومن بين تلك العلامات الحصول على بشرة ملساء ناعمة خالية من كافة العيوب الشائعة التي تعاني منها معظم الفتيات لذا فإن البحث عن وصفة تجميلية قد يستغرق الكثير من الوقت لذا فإننا نعمل على تقديم المساعدة في هذا الأمر من خلال طرح بعض الوصفات الرائعة والتي لها أجمل الأثر على البشرة بشكل عام

– مكونات وصفة زيت الزيتون مع الفازلين 2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. – طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الفازلين لإزالة الشعر الزائد يتم وضع كافة المكونات معا في داخل إناء

نعمل على صهر الفازلين فوق حمام مائي ساخن

يتم الخلط بين الفازلين المصهور بشكل جيد وجل الصبار لنحصل على خليط مميز

ثم نضيف القليل من النشا مع الاستمرار في التحريك

وأخيرا نضيف كل من زيت الزيتون مع عصير الليمون للخليط للحصول على النتائج المميزة