«فرصة متتعوضش».. سيدة أعمال سعودية ثرية تطلب عريساً وتتكفل بالمهر وتكاليف الزفاف كاملة.. مقابل هذه الشروط البسيطة

مواصفات الشخص المتقدم

أوضحت السيدة أن المرشح للزواج يجب أن يكون شابا محترما للدين وذو خلق حسن وخال من أي سوابق جنائية أو مسيئة للشرف، وأنه يجب أن لا يتجاوز عمره 35 عاما وأن يتمتع بجاذبية شخصية، وعبرت عن استعدادها لتقديم الدعم المالي للعريس المستقبلي لتخفيف الأعباء المالية وأكدت جاهزيتها لدعم أي شخص يتقدم للزواج شريطة أن يتوافق مع الشروط المحددة.

عائق عدم زواجها

وأوضحت السيدة أن اختيارها لهذا النهج يعود إلى رغبتها في العثور على شريك يتعامل إيجابيا مع تصرفات أخيها والذي كان يشكل عائقا رئيسيا أمام زواجها حتى الآن وعبرت عن فقدان الأمل في تغيير قناعاته على الرغم من محاولات والدتهما وأقاربهما وقررت بنفسها البحث عن شريك حياة يتحمل تلك التحديات ويقنع أخيها بالزواج وأوضحت أيضا أن أخاها الأكبر يشكل الحاجز الوحيد أمام زواجها، إذ رفض عدة متقدمين لأسباب غير مفهومة بالنسبة لها ويتسبب في إثارة الاستفزاز وإخلال المواعيد عند كل محاولة للزواج بهدف تحطيم أمل أي شخص يفكر في الزواج منها.