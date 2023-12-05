هخلى جوزك يقول عليكى شعر من جمال المحشى .. اسهل طريقة للف المحشى .. هتلفى 5 كيلو فى عشر دقايق بس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن المحشي من بين الأطباق الشهية التي يُفضلها معظم الأشخاص وبسبب تنوعه، يأتي المحشي بأشكال مختلفة، مثل محشي الكرنب وورق العنب والكوسة والباذنجان وغيرها العديد من الأنواع ولكن عند تحضير كميات كبيرة، سواءً بسبب وجود مناسبة خاصة أو لأسباب أخرى، يتطلب ذلك الكثير من الوقت والجهد ولهذا السبب، تبحث السيدات في المنزل عن طرق لتحضير المحشي بدون تعب أو استخدام ماكينة حشي كما تبحثن أيضًا عن طريقة صحيحة لتحضير الأرز المحشو سنشارككم في السطور القادمة كيفية تحضير هذه الوصفات بسهولة وبطريقة توفر الوقت والجهد.

أسهل طريقة لتحضير حشوة المحشي لكى تتمكنى من تحضير اسهل وصفه لخلطه المحشى بكل سهولة وبدون أي تعب أو إرهاق فقط كل ما عليك فعله هو القيام بيتبع الخطوات التالية: قم بتقطيع بصلة إلى مكعبات صغيرة واضف الزبدة أو الزيت إليها.

استعد كوبين من الأرز وكوب من الصلصة الحمراء، واحضر الخضار التي ترغب في تحضيرها.

قم بتجهيز البقدونس والشبت والكزبرة، واختصر على استخدام التوابل المطحونة.

أضف الفلفل الأسود والكمون وبهارات المحشي (المتوفرة)، ثم قم بعمل الحشوة ووضع شوربة جاهزة فوق المحشي للطهي.

باستخدام هذه الطريقة الصحيحة لعمل حشوة المحشي، ستتمتع بنتائج رائعة وشهية.