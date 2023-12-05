دى كارثه .. طبيبة تحذر من تناول عصير القصب بالدليل اضرار كثيرة .. اوعي تشربه تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في لقاء مع الدكتورة بسمة يسري، طبيبة تغذية علاجية، حذّرت بشدة من خطورة تناول عصير القصب وأشارت إلى وجود محلات تقدمه بطريقة ملوثة، مؤكدة أن هناك كارثة صحية تحدث أثناء إعداد عصير القصب بسبب عدم نظافة العيدان بشكل جيد كما ذكرت أن عصير القصب منعش في فصل الصيف، ولكن يجب التأكد من نظافة المحل الذي نشتري منه فبعض المحلات تقوم بعصر العيدان دون غسلها، ويقتصر اهتمامهم فقط على إزالة الزوائد لتسهيل العصر، دون الاهتمام بالنظافة وبغض النظر عن عملية التصفية، تظل هذه الشوائب حاضرة في العصير وتتراكم في أسفل الكوب، مما يسبب أضرارًا كبيرة على صحة الإنسان وقد يؤدي إلى حدوث نزلات معوية ومشاكل صحية أخرى.
أضرار تناول عصير القصب
توجد بعض المحلات التي تقدم العصير في أكواب زجاجية وتقتصر على غسلها بالماء فقط دون استخدام الصابون، وهذا يمكن أن ينقل الأمراض للناس لذا فمن الضروري أن نشرب العصير في أكواب قابلة للاستخدام مرة واحدة، والأفضل صحيًا أن نستخدم عيدان القصب ونقشرها ونمضغها للاستفادة الصحية الأكبر.
وأشارت إلى أن عصير القصب يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات ومع ذلك، يحتوي على سعرات حرارية عالية تصل إلى 200 سعر حراري، وبالتالي تناوله بشكل مفرط يسبب العديد من المشكلات الصحية مثل مقاومة الأنسولين والسمنة والإصابة بالسكري من النوع الثاني ومشاكل في الكبد.