دى كارثه .. طبيبة تحذر من تناول عصير القصب بالدليل اضرار كثيرة .. اوعي تشربه تاني

أضرار تناول عصير القصب

توجد بعض المحلات التي تقدم العصير في أكواب زجاجية وتقتصر على غسلها بالماء فقط دون استخدام الصابون، وهذا يمكن أن ينقل الأمراض للناس لذا فمن الضروري أن نشرب العصير في أكواب قابلة للاستخدام مرة واحدة، والأفضل صحيًا أن نستخدم عيدان القصب ونقشرها ونمضغها للاستفادة الصحية الأكبر.

وأشارت إلى أن عصير القصب يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات ومع ذلك، يحتوي على سعرات حرارية عالية تصل إلى 200 سعر حراري، وبالتالي تناوله بشكل مفرط يسبب العديد من المشكلات الصحية مثل مقاومة الأنسولين والسمنة والإصابة بالسكري من النوع الثاني ومشاكل في الكبد.