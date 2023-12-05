"ضاع عمرنا واحنا بنحطه في مكان غلط" .. ضع الراوتر حالاً في هذه الأماكن من البيت .. النت هيبقى زي الصاروخ

أفضل مكان لوضع جهاز الراوتر فيه لتوصيل إشارة قوية

من المهم عند وضع الراوتر في المنزل أن يتم اختيار أنسب مكان له حتى تحصل على أقوى إشارة إنترنت، ولكي تتجنب ضعف الإنترنت أو حدوث أي انقطاع للإشارة، حيث أوضح بعض خبراء التكنولوجيا أنه لابد من وضع الراوتر في مكانه الصحيح وأن أفضل مكان لذلك هو أعلى مكان داخل المنزل لكي يتم تلقى إشارة الإنترنت من أعلى نقطة بالمنزل، ولكي تصل موجات الإنترنت إلى جهاز الراوتر التي تأتي من القمر الصناعي، كذلك من الضروري وضع الجهاز بعيداً عن أي معدن حتى لا يتم تشتيت الأشعة عن جهاز الراوتر.

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع الإنترنت باستمرار

الكثير من الأشخاص يواجهون مشكلة في الإنترنت وهي ضعف الشبكة ولا يعرفون سبب ذلك، في حين يرجع السبب وراء حدوث هذه المشكلة ما يلي :