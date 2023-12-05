اسمعى كلام ستك من انهارده … 4 أسباب وراء وضع حجارة صغيرة مع البيض أثناء سلقه على النار.. جربيها بنفسك

ضعي حجر مع البيض عند السلق وشوفي النتائج

في الماضي كانت الأمهات يقمن بإعداد البيض المسلوق بطريقة مميزة عن طريق وضع قطعة من الحجارة داخل الماء أثناء عملية السلق،. فكانت الخطوات التي اتبعوها كما يلي:

قمن بإحضار وعاء للسلق ووضعن فيه كمية كبيرة من الماء.

ثم قمن بإضافة ملعقة من الملح إلى الماء.

وضعن قطعة من الحجارة داخل الماء، وهذا الحجر كان يساعد في رفع مستوى الماء.

كان لهذا الحجر أيضًا الدور في مساعدة الأمهات على زيادة مستوى الماء في الأماكن التي لا تتوفر فيها مياه بشكل كاف.

وكان الحجر يساعد أيضًا في منع الماء من الفوران أثناء عملية السلق.

ولاحظن أن هذا الحجر كان يسهم في الحفاظ على البيض سليمًا دون أن يتكسر أثناء غليان الماء.

الفوائد المتعددة لتناول البيض

لتناول البيض العديد من الفوائد الصحية الكثيرة والتي يمكن أن تتلخص فيما يلي: