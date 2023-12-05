اسمعى كلام ستك من انهارده … 4 أسباب وراء وضع حجارة صغيرة مع البيض أثناء سلقه على النار.. جربيها بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض من أشهر المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وهو يمكن تقديمه بعدة طرق مختلفة، يعتبر البيض المسلوق واحدًا من الوصفات الهامة لبناء عظام الإنسان بسبب احتوائه على الكالسيوم علاوة علي ذلك يجهل الكثيرون الطريقة الصحيحة لسلق البيض في الماضي، فكان الناس يعتمدون على طرق خاصة لسلق البيض التي تجعله ينضج بشكل مثالي دون أن ينكسر، من المهم أيضًا التأكد من نضج البيض بشكل صحيح قبل تناوله، حيث يمكن أن يحتوي البيض على السالمونيلا، وهي بكتيريا تسبب القيء وارتفاع درجات الحرارة.
ضعي حجر مع البيض عند السلق وشوفي النتائج
في الماضي كانت الأمهات يقمن بإعداد البيض المسلوق بطريقة مميزة عن طريق وضع قطعة من الحجارة داخل الماء أثناء عملية السلق،. فكانت الخطوات التي اتبعوها كما يلي:
- قمن بإحضار وعاء للسلق ووضعن فيه كمية كبيرة من الماء.
- ثم قمن بإضافة ملعقة من الملح إلى الماء.
- وضعن قطعة من الحجارة داخل الماء، وهذا الحجر كان يساعد في رفع مستوى الماء.
- كان لهذا الحجر أيضًا الدور في مساعدة الأمهات على زيادة مستوى الماء في الأماكن التي لا تتوفر فيها مياه بشكل كاف.
- وكان الحجر يساعد أيضًا في منع الماء من الفوران أثناء عملية السلق.
- ولاحظن أن هذا الحجر كان يسهم في الحفاظ على البيض سليمًا دون أن يتكسر أثناء غليان الماء.
الفوائد المتعددة لتناول البيض
لتناول البيض العديد من الفوائد الصحية الكثيرة والتي يمكن أن تتلخص فيما يلي:
- البيض يعتبر مصدرًا غنيًا بالعديد من الفوائد والعناصر الغذائية الأساسية، إنه فعال جدًا في دعم صحة الأطفال وتغذية أجسامهم بسبب احتوائه على بروتين حيواني هام.
- مفيد لعلاج حالات الأنيميا.
- بالإضافة إلى ذلك يُعد البيض منشطًا قويًا للجسم وله دور هام للأمهات الحوامل والمرضعات، حيث يعزز إنتاج الحليب ويسهم في تغذية الجنين.
- كما أنه يعزز المناعة ويساعد في تعزيز الصحة العامة.