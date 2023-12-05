يوضع سره في أضعف خلقه!! .. فوائد مذهلة لتلك العشبة السحرية وقدرة فائقة على خفض مستوى الكوليسترول الضار .. معجزه من الله سبحانه وتعالى

فوائد نبات الرحلة

فوائد نبات “الرجلة” أو “Purslane” متعددة ويجب التعريف بأهميتها وزيادة الوعي حول تناولها، من بين هذه الفوائد:

المساهمة الكبيرة في خفض مستوى الكوليسترول في الجسم.

الدور الوقائي من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

الغنى بأحماض أوميجا 3 المفيدة جدًا لتعزيز الذاكرة والذكاء.

احتواؤها على مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل فيتامينات أ، وب، وهـ، وج.

المساهمة في تقليل علامات الشيخوخة.

تنظيم ضغط الدم بشكل كبير بفضل احتوائها على البوتاسيوم.

قدرتها على طرد الديدان من الجهاز الهضمي.

إن هذه النباتة تعد نعمة ربانية تحمل فوائد مدهشة وقدرة استثنائية على التحكم في مستويات الكوليسترول الضار.

طريقة عمل الرجلة

ينبغي أن نضمّ نبات الرجلة في وجباتنا للاستفادة القصوى من فوائدها، ويمكن تحضيرها بهذه الطريقة:

المكونات:

250 جرامًا من نبات الرجلة “البقلة”، يتم فرمها بعناية.

ملعقتان من الزيت.

بصلة مفرومة.

عصير ليمونة.

2 فص ثوم مهروس ناعمًا.

3 أكواب من المرقة.

كوب من عصير الطماطم.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الطهي: