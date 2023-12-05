"معلومة الجن الأزرق مايعرفهاش”.. ماهو السر وراء وجود فتحة في حوض الحمام .. السبب مش هيخطر على بالك

ما أهمية وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام؟

تمثل تلك الفتحة أهمية كبيرة لكل من يرغب في معرفة السبب من تصميمها بهذا الشكل، حيث تساعد تلك الفتحة في تسريب المياه بشكل جيد للبلاعات، مما يحافظ على مستوى الماء الموجود في ذلك الحوض، وفي حالة زيادة مستوى الماء عن الحوض فإن تلك الفتحة تعد المنقذ الوحيد لذلك من خلال تسرب الماء الزائد من خلالها، وهذا يعني عدم تعرض الحمام للغرق مما يحافظ عليه وقت أطول.

كيف يمكن تنظيف الحمام بكل سهولة؟

هناك طريقة سهلة يمكن التعرف على مكوناتها وهي الماء الساخن مع البيكنج صودا، وهذه الوصفة فعالة وقوية وتعطي النتائج المطلوبة وعند تنظيف حوض الحمام يمكن استخدام قماشة نظيفة مبللة وذلك باستخدام منظف من المنظفات وعند وجود بقع يصعب إزالتها يمكن استخدام الكلور أو الخل وتنظيف الحمام وبالأخص أحواض الحمامات بشكل دوري يساعد على نظافة الحمام وعدم خروج روائح كريهة منه واستخدام اسفنجة ناعمة يساعد على عدم تعرض الحوض أو الحمام للخدش.