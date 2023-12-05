«كنز في بيتك».. قشر البطاطس كنز أغلى من الذهب تعالي أقولك ممكن تستفيدي منه في ايه.. ازاي عايشين ومنعرفش

استخدام قشر البطاطس لشعر صحى ولامع

توجد طرق عديدة للاستفادة من قشور البطاطس، ولكن أحد أشهر الطرق لتعزيز صحة الشعر هو كما يلي:

ابدأ بغسل قشور البطاطس بشكل جيد للتخلص من الأتربة المتراكمة عليها. ضعي القشور في الخلاط أو العجان مع ربع كوب من الماء، واطحنيها حتى تصبح على شكل عجينة متماسكة. قومي بتوزيع العجينة على فروة الرأس، وافركيها بلطف لضمان وصولها إلى جميع أجزاء الرأس، ثم اتركيها على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة. اشطفي الشعر بالماء الدافئ واستخدمي الشامبو المناسب لنوعية شعرك.

يُفضل استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.

نصائح إضافية عند استخدام قشر البطاطس

استخدام قشر البطاطس الطازج: يُفضل استعمال قشر البطاطس الطازج لضمان الحصول على أفضل النتائج. إضافة مكملات مفيدة: يُمكن إضافة مكملات مثل العسل أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، حيث تعتبر هذه المكملات مفيدة جدًا للشعر.

أهم فوائد قشر البطاطس للشعر

قشر البطاطس يعد كنزًا لا مثيل له، وينبغي الاستفادة الكاملة من فوائده المتنوعة، منها: