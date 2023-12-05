" يا ريتني عرفتها من زمان "...قشر الموز وأكياس الشاي.. أسمدة طبيعية تعتبر كنزاً للتربة تعرف على السر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جميع أنواع الزراعة يتم فيها استخدام الأسمدة وخاصة الأسمدة الصناعية ولكن هناك العديد من البدائل التي يمكنك الحصول عليها من خلال استخدام المواد الطبيعية والتي تعتبر بديل للسماد الزراعي الصناعي، وهذا للحفاظ على جودة وصحة المحاصيل الزراعية والتي ينصح بها خبراء التغذية والمنتجات الغذائية الزراعية ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال.

قشر الموز وأكياس الشاي كثير منا يجهل استخدام قشر الموز بعد تناوله ويتم التخلص منه من خلال إلقاؤه في القمامة ولكن هذا خطأ والصحيح هو استخدام قشر الموز مع أكياس الشاي وهذا ليصبح سماد طبيعي للنباتات الزراعية، ويتم هذا من خلال استخدام قشر الموز وتقطيعه إلى قطع صغيرة وفرمه في الخلاط وتجفيفه واستخدامه بعد ذاك على التربة الزراعية. نصائح السماد الطبيعي للزراعة أولا- يجب عليك الاحتفاظ بقشور الموز بعد تناوله وهذا ليتم استخدامه بعد ذلك في النباتات وهذا يتم من خلال وضعه في كيس مصنوع من البلاستيك الشفاف حتي لا يصاب بالتعفن بصورة كبيرة.

ثانيا- يمكنك الاحتفاظ ببقايا أقلام الرصاص وأقلام الشمع وهذا لما تحمله من فوائد للنبات ويتم تخزينها لحين استخدامها في وضعه في صندوق من الخشب.

ثالثا- يمكنك استخدام بقايا الرصاص الغير ملونة كسماد للتربة وهذا لما يحدث من ضرر للتربة من أقلام الرصاص الملونة والتي تساعد على تغذية النباتات بصورة كبيرة من الفيتاميناتوالمعادن.