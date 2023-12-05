"نصائح من العيار الثقيل "..تعرف على 3 حركات خبيثة تجعل المرأة تعشقك ولا تريد إلا أنت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الحركات والأفعال التي تعشقها المرأة وتعشق الرجل الذي يقوم بفعلها، ولكن هناك 3 حركات تعشقها وتجعلها خاتم في أصابعك وكثير من الرجال يبذلون قصارى جهدهم لجذب انتباه النساء لهم والوقوع في حبهم، ولكن المرأة لا يمكن أن تعطي مفتاح قلبها بسهولة وتعطيه في حالة الوقوع في الحب والذي يساعدك في هذا فعل حركات تعشقها المرأة ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال .

حركات خبيثة تحبها المرأة وتعشقها لا يعرفها معظم الرجال كثير من الحركات التي تجذب الانتباه للمرأة ولكن هناك ثلاثة حركات فقط هي التي تكسبك قلب المرأة وهذا ما يتم كشفه من قبل الخبيرة اللبنانية لميس شعبان وهي حركات وقع الانثي في حب الرجل والتعلق بها بفعل هذه الحركات ومنها التالي: أولا- الخطوة الأولي وهي التعبير عن المشاعر للمرأة وزيادة توضيح الإعجاب بعديد من الطرق ويجب عليك في ذلك الوقت أخبر الفتاة أنك غير قادر على الدخول في علاقة معها في الوقت الحالي وبالتالي ومن هنا ثير الشكوك والظنون داخل العقل والانتقادات في التفكير وبعدها يمكنك الانتقال على الخطوة الثانية.

ثانيا- يتم بأخبار المرأة أنه شخص محافظ ولا يريد أي علاقة إلا علاقة اجتماعهم من خلال الزواج وهذه تعمل على زيادة ارتباكها وتؤكد أنك تحبها وتنفي أنك تريد محاوله اللعب بها أو بمشاعرها وهذا يثير أنك تظهر لها وكأنك شخص معقد ومتناقض الشخصية.

ثالثا- تخبرها بأنك لا تريد الارتباط بالزواج إلا بعد الوقوع مع علاقة حب وأيضًا أنك غير مهتم بماضي المرأة التي تريد الزواج بها وهذا بتزيد الثقة بينك وبينها في العلاقة ولا تريد التلاعب بمشاعرها، وأن تكون شخص متفتح وبسيط ولا تريد إلا قلبها.