نص اللمونه طلع ليه فايده... 5 فوائد غير متوقعه لقشور الليمون ستغير حياتك للابد ... هتنبهرى

استخدام قشر الليمون في تنظيف الميكروويف والأفران الكهربائية

لميكروويف يعد أحد الأجهزة الضرورية في منزل ربة الأسرة، حيث يُسهِّل تسخين الأكل بسرعة إلا أنه يعتبر جهازًا حساسًا يحتاج إلى عناية خاصة عند التنظيف، فمن أسهل الطرق لتنظيف الميكروويف هي:

جمع قشر الليمون بعد استخدامه.

احضار طبق مناسب للميكروويف ووضع كوب من الماء مع ربع كوب من الخل فيه.

وضع قشر الليمون مع الخل والماء داخل الميكروويف وتشغيله لمدة سبع دقائق.

ترك الخليط داخل الميكروويف بعد انتهاء التشغيل لمدة خمس دقائق.

باستخدام فوطة قطنية يمكن إزالة الدهون الموجودة بعد أن تم تذويبها بواسطة قشر .

استخدامات لقشر الليمون في حياتنا اليومية

هناك مجموعة من المعلومات المفيدة التي ينبغي لكل ربة منزل معرفتها حول فوائد قشر الليمون والتي تساهم في توفير المال وتحسين الحياة اليومية: