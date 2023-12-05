من غير شاكوش ولا تغير كالون .. طريقة لفتح باب الشقة في ثواني في حالة ضياع المفتاح .. استعملها في الحلال

طرق سحرية لفتح باب شقتك بدون مفتاح

هل نسيت مفتاحك في المنزل؟ لا تقلق، فهناك مجموعة من الطرق التي يمكنك استخدامها لفتح الباب بدون مفتاح:

الحيلة الأولى: استخدام شريط لاصق

قطع شريط لاصق بطول حوالي 10 سم، ثم لصقه على الباب في مكان قريب من القفل. بعد ذلك، اضغط على الشريط بقوة حتى يلتصق بالباب. ثم، امسك الشريط واسحبه بقوة باتجاهك، إذا كان القفل يعمل بشكل صحيح، فسوف يفتح الباب.

الحيلة الثانية: استخدام دبوس شعر

استخدم دبوس شعر لرفع الدبوس الموجود داخل القفل، بمجرد رفع الدبوس، يمكنك تدويره حتى يفتح الباب.

الحيلة الثالثة: استخدام سلك معدني

اصنع سلكًا معدنيًا بطول حوالي 10 سم، ثم، قم بثني السلك في شكل حرف L. بعد ذلك، أدخل الطرف المستقيم من السلك في القفل، ثم ابدأ في تدويره حتى يفتح الباب.

الحيلة الرابعة: استخدام مفاتيح أخرى

إذا كان لديك مفاتيح أخرى في منزلك، فحاول استخدامها لفتح الباب، قد يتناسب أحد المفاتيح مع القفل ويفتح الباب.

كيفية فتح الباب بدون مفتاح

إذا لم تنجح أي من الطرق السابقة، فيمكنك الاتصال بمالك الشقة أو الإدارة للإبلاغ عن فقدان المفتاح، قد يكونون قادرين على مساعدتك في فتح الباب أو توفير حل آخر .