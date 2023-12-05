لو ريحتك مش حلوة اعرف ازاي تعمل مزيل عرق طبيعي في المنزل ولا يسبب الالتهابات الجلدية

وصفة مزيل عرق طبيعي

توجد الكثير من الوصفات التي يمكن أن تقومين بتجربتها ولكن سوف نقدم لك بعض الطرق الفعالة والمضمون نتائجها وهي:

1- مزيل عرق طبيعي باستخدام النشا: بالطبع أن النشا من المواد الطبيعية التي يمكن استخدام لصنع مزيلات العرق الطبيعية وهي تعمل على مقاومة الرطوبة، مع خلطها ببعض الروائح العطرية واستخدامها في مقاومة العرق، ويمكن الحصول عليها بإتباع الخطوات التالية:

1- نقوم بإحضار إناء مناسب الحجم ثم نقوم بإذابة زبدة الشيا وزيت جوز الهند مع بعضهما البعض حتى نحصل على خليط سائل القوام.

2- ثم نبدأ في إضافة صودا الخبز ونشا الذرة للخليط السائل.

3- بعدها نقوم بإضافة أي نوع من أنواع الروائح أو الزيوت العطرية مثل: الياسمين والمسك.

4- يتم ترك الخليط لفترة حتى يتماسك ويصبح ذات قوام سميك.

5- نقوم بوضع الخليط في إناء نظيف والاستخدام عند الاحتياج.

6- ثم نضع الخليط في منطقة تحت الإبطين بعد الاستحمام مباشرة.

7- بعد ذلك نترك الخليط على المنطقة لمدة خمس دقائق قبل شطفه، وستلاحظين مدى فاعلية المزيل الطبيعي.

2- مزيل عرق برائحة ماء الورد

يمكنك الاستمتاع بمزيل العرق الطبيعي برائحة ماء الورد من خلال القيام بالخطوات الآتية:

1- بعد تحضير إناء مناسب الحجم نقوم بخلط أربع ملاعق صغيرة من الشبَّة المطحونة، ثم نبدأ في إضافة القليل من ماء الورد للشبة.

2- نقوم بعدها بإضافة 6 ملاعق من بودرة التلك الخاصة بالأطفال، وإضافة قطرات من المسك الابيض.

3- تقوم بخلط جميع المكونات حتى نحصل على عجينة ذات قوام كريمي.

4- يحب استخدام هذا المزيل تحت الإبطين بعد كل استحمام.

5- من الأفضل استخدامه بشكل يومي حتى تحصلين على نتيجة إيجابية.