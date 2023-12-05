كنز أغلي من الذهب في تلفزيونك القديم سيجعلك من الأثرياء .. جهز شنطتك ولم فلوسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ألف جنيه من تلفزيون قديم كان متروكًا في تجمع القمامة، يمكنك العثور على تفاصيل كاملة حول هذه القصة المثيرة هنا.

كيفية تحقيق ثروة ضخمة من تلفزيون قديم

انتشرت الأخبار حول رجل كندي استطاع أن يحقق ثروة كبيرة من خلال ابتكار صاعق كهربائي للدفاع عن النفس باستخدام تلفزيون قديم. فكرة هذا الاختراع أثمرت عن مكسب يقدر بمئة ألف دولار.

تصنيع صاعق كهربائي من تلفزيون قديم

إذا كنت تمتلك تلفزيونا قديمًا وتفكر جديًا في تحويله إلى صاعق كهربائي، يمكنك اتباع الخطوات التالية: