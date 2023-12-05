كنز أغلي من الذهب في تلفزيونك القديم سيجعلك من الأثرياء .. جهز شنطتك ولم فلوسك

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كيفية تحقيق ثروة ضخمة من تلفزيون قديم
انتشرت الأخبار حول رجل كندي استطاع أن يحقق ثروة كبيرة من خلال ابتكار صاعق كهربائي للدفاع عن النفس باستخدام تلفزيون قديم. فكرة هذا الاختراع أثمرت عن مكسب يقدر بمئة ألف دولار.
تصنيع صاعق كهربائي من تلفزيون قديم
إذا كنت تمتلك تلفزيونا قديمًا وتفكر جديًا في تحويله إلى صاعق كهربائي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- تفكيك التلفاز قم بفك الإطار الخارجي للتلفاز حتى تصل إلى أجزائه الداخلية، يجب أن تتأكد من أن التلفاز مفصول عن مصدر الكهرباء وأنك قد قمت بتفريغ أي طاقة متبقية به.
- تحتوي معظم التلفازات القديمة على أداة تُستخدم لزيادة الجهد الكهربائي، فيجب عليك إزالة هذه الأداة بعناية، فيمكن استخدام جهاز لضخ الهواء الساخن مثل السيشوار للمساعدة في هذه العملية.
- قم بالحصول على بطارية شحن يمكن شراؤها من المحلات، فستحتاج أيضًا إلى ترانزستور صغير ودائرة إلكترونية صغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة للصاعق، وقم بتوصيل الترانزستور بدائرة الإلكترونيات.
- قم بتقشير طرفي الأسلاك وتوصيل أحدهما بالبطارية والآخر بالترانزستور لإغلاق الدائرة الكهربائية، وتأكد من أن التوصيلات تمت بعناية وبشكل صحيح.
- ستحتاج إلى زر صغير يمكنك توصيله بالجهاز الذي تقوم بصنعه لاستخدامه في فتح وإغلاق الصاعق الكهربائي بسهولة.