" جوزك هيتجنن عليكي " .. وصفة " زيت الزيتون مع الفازلين " هتغير حياتك 180 درجة وهتحققلك كل اللي بتحلمي بيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - واحدة من أهم الموضوعات التي تشغل بال النساء بشكل كبير هي تلك النقاشات التي تحدث بينهم فيما يتعلق بالأغراض التي لها علاقة بالجمال سواء من قريب أو من بعيد فبعض التفصيلات التي قد تراها صغيرة من وجهة نظرك لهي من الأهمية بما كان فيما يتعلق بهم فعلامات الجمال كثيرة ومتعددة وتحتاج إلى بذل جهد كبير في الحفاظ عليها كي تدوم وتستمر لسنوات طوال دون تأثير عوامل السن عليها والبشرة من أكثر العلامات التي تتأثر بمرور السنين لذا يتم العمل عليها بشكل كبير من خلال الوصفات الرائعة التي تساعد في منحك بشرة غاية في الحيوية والنشاط وهو الأمر الذي سنعمل من خلال ما يلي من سطور قليلة قادمة من مقالنا على أن نوضحها

– مكونات وصفة زيت الزيتون مع الفازلين 2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. – طريقة عمل وصفة زيت الزيتون مع الفازلين لأزالة شعر الوجه نضع كافة المكونات في داخل إناء

من ثم نعمل على صهر الفازلين فوق حمام مائي ساخن

ضيفي للفازلين المصهور جيل الصبار على أن تخلطي بينهما بطريقة جيدة

ثم يتم وضع كمية من النشا وزيت الزيتون وقطرات من عصير الليمون تباعا حتي تحصلي على خليط متجانس مع الاستمرار في التحريك