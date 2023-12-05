“هتموت نفسك وعيلتك بالبطيء" .. نوع من المكسرات به سم قاتل للأطفال .. أكثر من 5 أمراض بسبب هذا النوع التسمم!!.. الحق نفسك بسرعه

حالات التسمم من تناول هذا النوم من المكسرات

المكسرات لها فوائد عظيمة للجسم واذا تم تناولها باحكام يمكن الاستفادة الكاملة منها اما إذا تم تناول المكسرات بكميات زائدة، قد يؤدي ذلك إلى زيادة في السعرات الحرارية وبالتالي زيادة في الوزن، مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكري. كما أن بعض المكسرات قد تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة التي يفضل الحد من تناولها للحفاظ على صحة القلب لان هذه الدهون عند تناولها بكسرة تتراكم على القلب والشرايين وتقوم بسد هذه الشرايين

تأثير المكسرات على من يعانون من الحساسية