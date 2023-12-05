«معجزة محدش يتوقعها»..هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران؟!.. اللي بيعمله ما يخطرش على البال أبداً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الهاتف المحمول أحد أساسيات الحياة اليومية في كل منزل، وفي كل مكان عمل، وفي كل مكان عام، من خلال البحث في مكونات الهواتف الذكية وما تحتويه لخدمة الإنسان وتسهيل واستكمال المهام، يحتوي على العديد من الميزات، بما في ذلك ميزة وضع الطائرة، والتي تُستخدم عند ركوب الطائرة أثناء السفر لإيقاف المكالمات واستقبال وإرسال الرسائل، ولكن هذا اعتقاد خاطئ بين الجميع، وهناك العديد من المزايا لهذه الميزة التي سنستعرضها بالتفصيل في هذا المقال.

هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران؟! الميزات الرئيسية لوضع الطائرة على الهاتف المحمول: 1. حماية بيانات الهاتف المحمول. 2. تسريع عملية شحن بطارية الهاتف عند تفعيل وضع الطائرة. 3. إيقاف تشغيل ميزة البلوتوث. 4. الحفاظ على عمر البطارية عن طريق منع الهاتف من الاتصال بالشبكات. 5. إيقاف البحث عن شبكات الواي فاي القريبة من الهاتف. 6. تعطيل الوصول إلى الإنترنت، مما يقلل من استخدام الأطفال للهاتف. 7. إيقاف البلوتوث، مما يمنع التواصل اللاسلكي مع أي هاتف آخر. 8. حجب استقبال إشارات نظام تحديد المواقع (GPS). 9. لن يكون هناك حاجة لإيقاف تشغيل الهاتف عند تفعيل وضع الطائرة. مزايا تفعيل وضع الطيران على الهاتف المحمول: ١. حماية البيانات: يساعد في حماية بيانات الهاتف المحمول عند تعطيل الاتصال بالشبكات الخلوية والإنترنت. ٢. سرعة الشحن: يسرع عملية شحن البطارية عند تفعيل وضع الطيران، حيث يقوم بإيقاف العمليات الخلفية التي تستهلك الطاقة. ٣. توفير البطارية: بمنع الهاتف من البحث عن الشبكات والاتصال بالإنترنت، يزيد وضع الطيران من عمر البطارية ويوفر طاقة الهاتف لفترة أطول. ٤. إيقاف البلوتوث والواي فاي: يقوم بإيقاف تشغيل ميزة البلوتوث ويمنع الهاتف من البحث عن شبكات الواي فاي، مما يحافظ على الخصوصية ويوفر الطاقة.