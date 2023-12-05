دا عظمه دا .. لن تصدق المعجزة السحرية التي سوف تحدث داخل جسمك بعد تناولك الشاي مع حبات الفول السوداني .. هتشوف العجب

طريقة عمل شاي بالسوداني

لتحضير هذا الشاي اللذيذ ببساطة، ستحتاج إلى شاي أسود وسكر وماء وفول سوداني ثم ابدأ بتسخين الماء حتى يصل إلى نقطة الغليان، عندما يبدأ الماء في الغليان ضع الشاي الأسود واتركه يغلي لبضع دقائق حتى يتمازج مع الماء ويحصل على لون الشاي المميز.

ثم، قم بإضافة السكر حسب ذوقك إلى الكوب أو الفنجان الذي ستصب فيه الشاي، بعد ذلك صب الشاي في الكوب وفي الختام أضف الفول السوداني لتكميل مذاق هذا الشاي اللذيذ

فوائد الشاي بالسوادني

شاي الفول السوداني هو مشروب غني بالفوائد الصحية والمكونات الغذائية المفيدة، ويحتوي هذا المشروب على تنوع من الفيتامينات والأحماض الأساسية مثل حمض البانتوثينيك وحمض النياسين وحمض البيريدوكسين، بالإضافة إلى فيتامين “ب” الذي يلعب دورًا مهمًا في دعم نمو الجسم وتعزيز صحته.

وليس ذلك فقط بل يعتبر شاي الفول السوداني مناسبًا أيضًا لعمليات فقدان الوزن والتخسيس، فيحتوي على كميات كبيرة من الألياف التي تشبع الشهية وتساعد في الشعور بالامتلاء لفترة طويلة مما يسهم في تحقيق أهداف فقدان الوزن .