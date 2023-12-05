” ولا الجن الأزرق يعرفها” .. سر خطير وراء وجود ثقب في القفل من الأسفل بجانب المفتاح .. هتتصدم من السبب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعرف ما هو السر الحقيقي وراء وجود ثقب داخل القفل ؟ من المؤكد أن كل شيء تم صناعته في الأدوات التي نستخدمها بشكل يومي له منفعة وإن كنا لا نعلم الفائدة وراء وجوده، فليست كل الأدوات والمعدات التي حولنا نعرف قيمتها أو سبب وجودها، في حين أننا لو تسألنا أو بحثنا عن أهميتها سنعرف المزيد من المعلومات عنها، ويعد الثقب الصغير الموجود في القفل من تلك الأشياء التي تشتمل على عدة فوائد، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال.
الثقب الصغير الموجود في القفل من الأسفل
جدير بالذكر أن من قام بصناعة القفل ووضع به ذلك الثقب الصغير في أسفله كان يهدف بذلك إلى العديد من الأشياء فهناك مغزى من وراء وجود هذا الثقب، فالهدف الأول و الأساسي لصناعته هو أن يتم تشحيم وتزييت القفل من خلاله لكي لا يُصاب القفل بالصدأ ومن ثم التلف، أو أن يتعرض للصدأ أو الرطوبة وهذا الأمر يحافظ على القفل ويجعله يعمل لمدة أطول.
أهمية وجود الفتحة الصغيرة أسفل القفل
الفتحة الصغيرة أو الثقب الموجود بالقفل ذو أهمية بالغة، فقد تم صناعتها في القفل لعدة أسباب منها :
- من خلال الثقب يتم تسريب مياه المطر التي تدخل إلى القفل في فصل الشتاء.
- يمكن تشحيم القفل من خلال هذه الفتحة.
- يمنع تجمد أي مياه داخله ومن ثم عدم تعرضه للتلف.