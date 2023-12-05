يارتنى كنت سمعت الكلام .. خبير تكنولوجى يحذر من وضع الروتر في هذا المكان .. اعرفه حالا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مشكلة ضعف إشارة الانترنت من أكثر المشكلات التي يتعرض لها الأشخاص، وتوجد بعض الأسباب بخلاف انتهاء الباقة تؤدي إلى فصل الانترنت أو ضعف الإشارة، لذلك لابد من إختيار نوع الإشارة بعناية ومن أفضلها 4GHZ, 5GHZ، ولابد من إختيار الإشارة المناسبة للعمل الذي يقوم به المستخدم وإختيار الأماكن المناسبة التي تساعد على توزيع الإشارة بشكل جيد والحفاظ على العمر الإفتراضي للراوتر.

ضعف الإشارة وأسباب ذلك يعاني الكثير من ضعف الٱشارة الخاصة بالإنترنت ويرجع ذلك بسبب: تداخل شبكة الراوتر مع الشبكات الأخرى ممن يتسبب في حدوث تشويش في الإشارة.

زيادة عدد المستخدمين والتحميل، أو إختراق الشبكة من آخرين

التغيرات المناخية قد تسبب في ضعف الإشارة.

وجود الأسطح العاكسة يؤثر على موجات الراديو وبالتالي يتسبب في ضعف إشارة الراوتر.

يوجد بعض أجهزة الراوتر تكون محددة بمسافة معينة للاشارة وعند الابتعاد عن المدى المحدد تضعف الإشارة.

أثبت الدراسات أن وجود الراوتر في مكان قريب من المياه تضعف الإشارة وذلك لأن الماء يقوم بإمتصاص الترددات. خطوات حل المشكلة وتقوية الشبكة يستطسع المستخدم تقوية إشارة الإنترنت عن طريق: لابد من إستخدام جهاز راوتر حديث يدعم “Wireless n”، بالإضافة إلى فصل الراوتر من فترة إلى أخرى للمحافظة على كفاءة عمله.

استخدام أجهزة تقوية الواي فاي والتي تساعد على تقوية الإشارة في الأماكن الواسعة التي يخدمها راوتر واحد فقط.

فصل التيار الكهربي عن جهاز الراوتر عدة مرات في اليوم وهذه الخطوة تساعد على عمل الجهاز بشكل أفضل، كما أنه يساعد على الحفاظ على الجهاز وزيادة عمره الإفتراضي.

اختيار المكان يساعد على الحصول على إشارة قوية، حيث لابد من اختيار مكان يساعد على توزيع الاشارة بشكل جيد.

وضع جهاز الراوتر في بعيدًا عن أحواض السمك.