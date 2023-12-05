عشان تبقى عارف .. ما معنى الحروف والأرقام المدونة على اللوحات المعدنية؟ .. خلي بالك

ما هو لغز الحروف والأرقام الموجودة على اللوحات المعدنية في السيارات ؟

جدير بالذكر أن الحروف والأرقام المكتوبة على اللوحات المعدنية في السيارات من الخلف تختلف من محافظة لمحافظة أخرى، كما يلي :

محافظة القاهرة :

لا تتقيد فيه السيارات بأحرف محددة عبارة عن 3 حروف و3 أرقام، كما يتم السماح لمسؤولي الإدارة العامة للمرور أن يحددوا الحروف والأرقام برغبتهم ولكن بشرط عدم تكرارها.

محافظة الجيزة :

يتم كتابة حرفين و 4 أرقام.

محافظة الإسكندرية:

تبدأ حروفها بحرف” س”، وتكون من 3 حروف و4 أرقام.

محافظات القناة وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر :

الحرف الأول للوحات المعدنية لتلك المحافظات يبدأ “ط”، والحرف الثاني يدل على المحافظة التي تكون السيارة تابعة لها، وعلى الإدارة حرية اختيار الحرف الثالث.

محافظة مطروح والوادي الجديد :

تبدأ اللوحات بحرف “ج” و الحرف الثاني يكون بناءً على كون المحافظة ليصبح بمحافظة الوادي الجديد “ج ب” ومحافظة مطروح “ج ه”.

حروف وأرقام اللوحات المعدنية بناءً على المحافظات

قررت إدارة المرور المصرية أن تكون الحروف المدونة على اللوحات المعدنية في السيارات تبدأ كما يلي في كل محافظة :