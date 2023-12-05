استفيدى منها احسن.. اكتشفي ماذا يمكن أن تحضري بواسطة علبة تونة فارغة النتيجة مبهرة .. هتحرمي ترميها تاني

هناك العديد من الأفكار الرائعة في مجال إعادة التدوير ومن بينها الفكرة التي سنقدمها في هذا المقال وهي صنع شنط من علب التونة بدلاً من شرائها بأسعار مرتفعة من المتاجر، هذه الفكرة ستلفت انتباه الكثيرين وسيتساءلون جميعًا عن كيفية تحقيقها.

أدوات تصنيع شنطة رائعة من علبة التونة

فكرة تصنيع حقيبة مدرسية باستخدام علب التونة هي مصدر إلهام رائع للعقول الإبداعية بمجرد إنجازك لهذه الحقيبة ستلاحظين إعجاب الجميع بتصميمها وربما سيتساءلون عن كيفية صنعها، لإعداد هذه الحقيبة ستحتاجين إلى بعض الأدوات والمواد التي تتضمن:

علبة تونة فارغة.

مقص.

مسدس الشمع.

قطعة من الجينز القديم وبعض قماش إضافي.

أزرار أو قطع من الاستريس للتزيين.

طريقة صنع شنطة من علب التونة

لإعداد شنطة باستخدام علب التونة يمكنك اتباع هذه الخطوات: