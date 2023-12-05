" الجن الأزرق نفسه مايعرفهاش" .. تعرف على السر وراء وجود فتحة في حوض الحمام .. السبب مش هيخطر على بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد في كل حوض حمام فتحة صغيرة منذ بداية اول تصميم لهذا الحوض للحمامات ووجودها محدد وله ضرورة كبيرة لا يعرفها الكثير منا، حيث يعتقد البعض منا انها بلا فائدة لكن علي العكس تماما ، فإذا تم سد هذه الفتحة سوف يؤدي إلي كارثه ماديه البشريه للكثير منا ولتجنب حدوث هذا سوف نستعرض في المقال الأتي دور وأهمية هذه الفتحة.

سر الفتحة الصغيرة في حوض الحمام يتميزحوض الحمام بأنه يوجد به حنفية وسدادة وفتحة صغيرة على بعد عدة سنتيمترات قليلة من الصنبور في مكان مرتفع لتساعد على منع تدفق الماء وامتلاء الحوض حيث تقوم بتسريب الماء بشكل سريع ومستمر لمنع حدوث أي كوارث والحفاظ على حياة من بالمنزل جميعا. مميزات الفتحة الصغيرة بحوض الحمام يوجد عدة مزايا واستخدامات لهذه الفتحة الصغيرة بحوض الحمام ونذكراهمها فيما يلي: منع تجمع كميات كبيرة من المياه بالحوض.

تسريب المياه بشكل مستمر قبل أن تغمر الحوض.

منع تدفق الماء الزائد والتخلص منه عبر الأنابيب.

منع حدوث فيضان يتدفق الماء الزائد.

تدفق خط الصرف بكل طاقته للحفاظ على حركة الهواء بشكل سليم.

تنظيف الفتحة الصغيرة بإستخدام إبرة رفيعة لتسليك الفتحة جيداً أو بوضع الخل والليمون مباشرة في الفتحة لإزالة أي رواسب مجتمعة بها.