محدش كان يعرف فايدته…. لن تصدق ماذا يحدث عند تشغيل الهاتف على وضع الطيران

مميزات تفعيل وضع الطيران علي هاتفك

من بين المزايا المميزة التي يمكن الاستفادة منها عند تفعيل وضع الطيران على هاتفك المحمول فيمكن تلخيصها كالتالي:

يُمكن لوضع الطيران منع استخدام الإنترنت للأطفال عبر تعطيل شبكات الإنترنت على الهاتف، هذه الميزة تعتبر قيمة للحفاظ على سلامة الأطفال وضمان استخدام الهاتف بشكل مناسب.

يعزز وضع الطيران من أداء عملية شحن بطارية الهاتف حيث يتم شحنها بسرعة عالية عند تفعيل هذا الوضع، مما يساهم في زيادة عمر البطارية وتوفير الطاقة

ماذا يحدث عند تنشيط وضع الطيران؟

عند تنشيط وضع الطيران على الهاتف، سيتم تنفيذ تغييرات تلقائية في وظائف الجهاز تشمل ما يلي: